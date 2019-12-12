Bolu Dağı Tüneli teknik kontrolün ardından trafiğe açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli teknik kontrolün ardından trafiğe açıldı - Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli teknik kontrolün ardından trafiğe açıldı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli 1,5 saat süren teknik kontrol çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Bolu Dağı Tüneli teknik kontrolün ardından trafiğe açıldı, System.String[]

Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli 1,5 saat süren teknik kontrol çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.


Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce tünel içindeki yangın hidratlarında teknik kontroller yapıldı.


Bu nedenle tünel geçişi saat 14.00 itibarıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik akışı, Ankara istikametinde Kaynaşlı gişelerinden, İstanbul istikametinde ise Abant gişelerinden D-100 kara yoluna verildi.

Yolun kapatıldığı kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.


Çalışmaların tamamlanmasının ardından Karayolları ekiplerince dubalar kaldırılarak yol saat 15.30'da ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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