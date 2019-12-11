Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı kalacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı kalacak - Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı kalacak

6 saat önce

TEM Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli, yarın saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında iki yönlü olarak ulaşıma kapalı kalacak.

Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı kalacak, System.String[]

TEM Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli, yarın saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında iki yönlü olarak ulaşıma kapalı kalacak.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 12 Aralık günü yangın hidratlarında teknik kontroller gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tünel yarın saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak. Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından Twitter'dan yapılan duyuru şöyle: "Bolu Dağı Tüneli'nde 12 Aralık günü saat 14.00-15.30 arası yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağından tünel geçişi trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden, İstanbul istikametine Abant gişelerden D-100'e verilerek sağlanacaktır."


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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:35 Kaynak: DHA
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