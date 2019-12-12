Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı

6 saat önce

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında yapılacak teknik kontroller nedeniyle 1.5 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı, System.String[]

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında yapılacak teknik kontroller nedeniyle 1.5 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ankara- İstanbul arasından trafik D-100 Karayolu'ndan sağlanıyor.


Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, içerisinde yapılacak olan yangın hidratlarındaki teknik kontroller nedeniyle saat 14.00'de çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden, İstanbul istikametine ise Abant gişelerden D-100'e verilerek sağlanıyor. Tünelde yapılan çalışmanın saat 15.30'da bitmesi bekleniyor. Bolu Dağı Tüneli içerisinde yapılan çalışma nedeniyle D-100 Karayoluna yönlendirilen araçlar trafik yoğunluğuna neden oluyor. Karayolları ve trafik ekipleri, önemli noktalarda herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır olarak bekletiliyor. - BOLU

TEM Otoyolu, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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