Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

04.04.2022 16:14
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde 2 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma kapanan yolun açılması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Karayolları ekiplerince yolun iki kesiminde, refüjde ve tünel tüplerinin üst kısmında bulunan toprak yığınları iş makinelerinin yardımı ile kaldırıldı.

Çalışmaların son aşamasında ise zeminde bulunan çamur temizlendikten sonra yol yıkandı.

Yıkama çalışmasının sona ermesiyle birlikte ulaşım yaklaşık 44 saat sonra çift yönlü iki şeritten açıldı.

Abant ve Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna verilen trafik, yoldaki dubaların kaldırılmasıyla otoyola yönlendirildi.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım kontrollü bir şekilde çift şeritten sağlanmaya başlandı.

Yolun açılmasıyla birlikte trafik dron ile havadan görüntülendi.

Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

YORUMLAR
500
Bolu Dağı Tüneli'ndeki ulaşımın 1 saat içinde açılması planlanıyor Bolu Dağı Tüneli'ndeki ulaşımın 1 saat içinde açılması planlanıyor Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak

Anadolu Otoyolu, Toprak Kayması, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:57:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement