Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4)

19.03.2022 15:15

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.

Bolu Dağı Tüneli'nin içinde aralarında tır, kamyon ve otobüsün de olduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

"Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisinin ulaşmadığını söyledi.

Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi.

Vali Ümit, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.

Ümit, "Kazaya 18 araç karıştı toplamda, her araçta birer ikişer tane, dolayısıyla 30 civarı yaralıdan bahsediliyor. Şu ana kadar ölüm haberi almadık, inşallah almayız. Ekiplerimizin kurtarma çalışması sürüyor. Hem Bolu'dan hem çevre illerden gerekli takviye alınarak çalışmalar sürüyor. Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yolu vasıtasıyla ulaşımı sağlıyoruz." dedi.

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4)
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4)
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4)
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4)
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4)
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4)
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4)
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4)
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4)
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4)

YORUMLAR
500
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı! Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4) - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
15:33 Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var
15:18 Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 16:28:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement