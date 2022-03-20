Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi

20.03.2022 00:58
Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel içinde İstanbul istikametinde kaza meydana geldi.

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel içinde İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Tır, otobüs, ve otomobil olmak üzere 18 araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç, kazaya karışırken, yaralıların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İstanbul istikameti, trafiğe kapatıldı. - BOLU

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Toros Dağları, İstanbul, Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi - Son Dakika
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