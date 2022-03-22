Son dakika haberi! Bolu Dağı Tünelindeki kazada hayatını kaybeden genç, ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bolu Dağı Tünelindeki kazada hayatını kaybeden genç, ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı

22.03.2022 16:38
Son dakika haberi! Bolu Dağı Tünelindeki kazada hayatını kaybeden genç, ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı

Son dakika haberi... Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 30 Kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Doğan Başaran'ın ağabeyi de 2 yıl önce meydana trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 30 Kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Doğan Başaran'ın ağabeyi de 2 yıl önce meydana trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bolu Dağı Tünelinde 19 Mart Cumartesi günü 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 16 Yaşındaki Doğan Başaran'ın cenazesi memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Başaran'ın ağabeyi 23 yaşındaki Beytullah Başaran'ın da iki yıl önce Cizre'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KENDİLERİNE AİT OTOBÜSLE SEYAHATE ÇIKMIŞ

Babası, Amcası ve diğer aile bireyleri ile kendilerine ait otobüs ile sık sık bu tür seyahatlere çıkan 16 Yaşındaki Doğan Başaran, Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı,30 Kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede doktorların bütün çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti.

(Abidin Yel/ İHA)

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bolu Dağı Tünelindeki kazada hayatını kaybeden genç, ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı - Son Dakika


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