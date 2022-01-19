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Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika

Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

19.01.2022 23:54
Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

100 ve TEM Otoyolundan seyreden tır, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağı'ndan Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor.

100 ve TEM Otoyolundan seyreden tır, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağı'ndan Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor.

Kar yağışı kara yollarında olumsuzlukların yaşanmasına neden oluyor. Bolu Köroğlu bölgesinde yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan sorunlar nedeniyle D-100 Karayolunda ve TEM Otoyolunda seyreden tır, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağına geçişine trafik ekiplerince izin verilmiyor. D-100 Karayolundan Ankara istikametine giden araçlar yol kenarlarında depolanırken, TEM Otoyolunda seyreden araçlar ise Kaynaşlı TEM Otoyol gişelerinde D-100'e yönlendiriliyor. Araçlar ise Kaynaşlı'da bekletiliyor.

D-100 kenarında bekleyen sürücüler ise yollar açılıncaya kadar bekleyeceklerini belirttiler.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil denetleme şube müdürlüğü ekipleri ise hem tem otoyolunda hem de D-100 kara yolunda önlem alarak geçişi serbest olan küçük araçlara yol açabilmek için yoğun çaba harcıyor. - DÜZCE

Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

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Toros Dağları, TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
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