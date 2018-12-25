Son Dakika Haberleri: Bolu Dağında Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağında Kar Yağışı Etkili Oluyor

15 dakika önce

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Bolu Dağında Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevki'ilerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini kısa sürede gösteren ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadılar. Görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşüren sisin de etkili olduğu Bolu Dağında sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Karayolları ekiplerinin tünel giriş ve çıkışlarında hazır bekletilen tuzlama ve kar küreme araçları ise çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bolu Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı hafta boyunca devam edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:41 Kaynak: İHA

Sabah, Bolu, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 10:56:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Dağında Kar Yağışı Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]