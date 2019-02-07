Son Dakika Haberleri: Bolu Dağında Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağında Kar Yağışı Etkili Oluyor

41 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin belli bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı Bolu Dağında da etkili olmaya başladı.

Bolu Dağında Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin belli bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı Bolu Dağında da etkili olmaya başladı. Sabah başlayan kar yağışı zeminde de etkili olurken karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında kar yağışı yoğun bir şekilde başladı. Kar yağışı nedeniyle yol beyaza bürünürken, karayolları ekipleri anında kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yetkililer yola çıkacak olan sürücülerin yanlarında zincir çeki halatı bulundurmalarını istedi. Kar yağışının gün boyu sorması bekleniyor. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Sabah, Türkiye, Bolu, Kar, Güncel
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