Bolu Dağında Kar Yağışı Etkili Oluyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin belli bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı Bolu Dağında da etkili olmaya başladı.

DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin belli bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı Bolu Dağında da etkili olmaya başladı. Sabah başlayan kar yağışı zeminde de etkili olurken karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.



Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında kar yağışı yoğun bir şekilde başladı. Kar yağışı nedeniyle yol beyaza bürünürken, karayolları ekipleri anında kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yetkililer yola çıkacak olan sürücülerin yanlarında zincir çeki halatı bulundurmalarını istedi. Kar yağışının gün boyu sorması bekleniyor. - DÜZCE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beklenen Kar Yağışı Bulgaristan'dan Trakya'ya Giriş Yaptı

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'dan Shinji Kagawa'ya Övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Paylaştığı Skandal Haritaya Türkiye'den İlk Tepki: Vahim Bir Hata