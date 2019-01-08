Son Dakika Haberleri: Bolu Dağında Tırların Geçişine İzin Verilmiyor

Bolu Dağında Tırların Geçişine İzin Verilmiyor

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağında kar yağışı ve bir aracın arıza yapması nedeniyle Ankara'dan İstanbul istikametine tek çeker tırların geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağında Tırların Geçişine İzin Verilmiyor, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağında kar yağışı ve bir aracın arıza yapması nedeniyle Ankara'dan İstanbul istikametine tek çeker tırların geçişine izin verilmiyor.

Kar yurdun dört bir yanında etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı ve arızalanan bir araç nedeniyle D-100 karayolu Bolu Dağı Ankara istikametine trafiğe kapandı. Arızalanan aracın çekilmesi ve karayolların temizleme yapması sonucunda tırlar hariç diğer araçların geçişine izin verilmeye başlandı. Tır sürücüleri yolun açılmasını beklediklerini söylediler.

Kızılay'dan yolda bekleyenlerin içini ısıttı

Kızılay Batı Karadeniz Bölge merkezi görevlileri de yol kenarında bekleyen sürücülere çay, hızar kahve ve kek ikramında bulundu. Sürücüler Kızılay yetkililerine teşekkür ederken Kızılay görevlisi Nilüfer Öztürk ise, "Türk Kızılay'ı Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi olarak her türlü organizasyona hazırız. Şu anda yolumuz kapalı ve buna dayalı olarak yolda kalan vatandaşlarımıza sıcak ikramlar veriyoruz. Çay, çorba, kahve, bir yandan da kek ikram ediyoruz. Yol açılana kadar hizmetimiz devam edecek" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

Kızılay, Ankara, Kar, Bolu, Güncel
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