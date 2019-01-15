Son Dakika Haberleri: Bolu Dağında Yoğun Kar Yağışı

Bolu Dağında Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağında kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağında Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağında kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini daha da artırması bekleniyor.

Türkiye'nin bir bölümünde etkili olan kar yağışı Bolu Dağında da başladı. Kar yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, karayolları ekipleri sürekli olarak kar kürüme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Düzce Valiliğinden yapılan uyarıda ise etkili olacak olan kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı geçişinde buzlanma ve don gibi olumsuzlara karşı sürücüler ve vatandaşlar uyarıldı. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini dahada artırması bekleniyor. Düzce'nin de yüksek kesimleri beyaza büründü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

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