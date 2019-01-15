Bolu Dağında Yoğun Kar Yağışı
1 saat önce
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağında kar yağışı etkili oluyor.
Türkiye
'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu
Dağında kar yağışı etkili oluyor. Kar
yağışının akşam saatlerinde etkisini daha da artırması bekleniyor.
Türkiye'nin bir bölümünde etkili olan kar yağışı Bolu Dağında da başladı. Kar yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, karayolları ekipleri sürekli olarak kar kürüme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Düzce
Valiliğinden yapılan uyarıda ise etkili olacak olan kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı geçişinde buzlanma ve don gibi olumsuzlara karşı sürücüler ve vatandaşlar uyarıldı. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini dahada artırması bekleniyor. Düzce'nin de yüksek kesimleri beyaza büründü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
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