Bolu'daki 12 Kasım Deprem Anıtı ve Müzesi taşınacak - Son Dakika

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin ardından kentte hayatını kaybeden 48 kişinin anısına yaptırılan 12 Kasım Deprem Anıtı ve Müzesi'nin taşınacağını bildirdi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, Merkez üssü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi olan ve 7,2 büyüklüğündeki 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde kentte hayatını kaybeden 48 kişi anısına yaptırılan "12 Kasım Deprem Anıtı ve Müzesi"nde sürekli rutubet sıkıntısı yaşandığını, yağışlı ve karlı günlerde su aldığını söyledi.

Deprem Anıtı ve Müzesi'nin olduğu alana önümüzdeki yıl park yapmayı planladıklarını aktaran Özdemir, "Orada bulunan anıtı da oradan kaldırarak, başka bir alana taşıyacağız." dedi.