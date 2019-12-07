Son Dakika Haberleri: Bolu'daki 3.6'lık deprem vatandaşları sokağa döktü
Son Dakika Güncel Bolu'daki 3.6'lık deprem vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika

Bolu'daki 3.6'lık deprem vatandaşları sokağa döktü

6 saat önce

BOLU'da bu gece saat meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.

Bolu'daki 3.6'lık deprem vatandaşları sokağa döktü, System.String[]

BOLU'da bu gece saat meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 01.36'da Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü olduğu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Bolu kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda vatandaş panik yaşadı. Birçok vatandaş soğuk havaya rağmen Hükümet Meydanı'nda toplandı. Deprem nedeniyle birçok kişi yaşadığı paniği atlattıktan sonra evlerine geri döneceklerini söylerken, bazı kişiler de geceyi dışarıda geçireceklerini belirtti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından depremle ilgili yaptığı açıklamada, "7 Aralık 2019 günü saat 01.36 itibariyle Bolu merkezli deprem olmuştur. Herhangi bir mal ve can kaybı veya yaralı haberi alınmamıştır. Duyarlı şekilde konu takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah tekrarından muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:28 Kaynak: DHA
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Bolu'da gece saatindeki 3.6'lık deprem vatandaşları sokağa döktü
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