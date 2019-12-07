Bolu'daki 3.6'lık deprem vatandaşları sokağa döktü

BOLU'da bu gece saat meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 01.36'da Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü olduğu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Bolu kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda vatandaş panik yaşadı. Birçok vatandaş soğuk havaya rağmen Hükümet Meydanı'nda toplandı. Deprem nedeniyle birçok kişi yaşadığı paniği atlattıktan sonra evlerine geri döneceklerini söylerken, bazı kişiler de geceyi dışarıda geçireceklerini belirtti.