Üye Girişi
Bolu'daki ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması sona erdi - Son Dakika

Bolu'daki ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması sona erdi

12.09.2021 09:34
Bolu'daki ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması sona erdi, System.String[]

Bolu'da düzenlenen ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması sona erdi.

Bolu'da düzenlenen ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması sona erdi.

Gölköy Barajı'nda 6 Eylül'de başlayan yarışlarda, 20 ilden 93 olta balıkçısı, 26 istasyonda balık yakalamak için mücadele etti.

Amatör balıkçılık tebliğ kuralları gereği sadece 40 santimetre üstü sazan balıklarının kayıt altına alındığı yarışmada, kurallara uymayan 250'den fazla balık, tartımı yapılmadan suya bırakıldı.

Yakalanan 93 balığın değerlendirmeye alındığı yarışma sonunda toplamda 493 kiloya ulaşıldı.

Son ana kadar çekişme içerisinde geçen yarışmayı, en yakın rakibine 11,5 kilo üstünlük sağlayan Mulberry Carp Team 54 takımı kazandı. Yarışmaya Sakarya'dan katılan takım, toplam ağırlığı 61,8 kilo olan 11 balık yakaladı.

Yarışmaya Bursa'dan katılan Klas Baits Carp Team ağırlığı 50,3 kilo olan 11 balıkla ikinci, İstanbul'dan katılan Shimano Carp Team ise 45,8 kilo olan 10 balıkla üçüncülük elde etti.

En büyük balık yakalama dalındaki birinciliği ise yine Shimano Carp Team kazandı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve ASOF Başkanı Serkan İnanç, düzenlenen törenle yarışmacılara ödül ve hediyelerini takdim etti.

"Ülkemizde 'yakala bırak' kültürü arttı"

İnanç, AA muhabirine, yarışmayla öldürmenin değil, yaşatmanın ve sürdürülebilirliğin önemini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Yakalanan balıkların tamamının yarışma kuralları gereği zarar görmeden ölçüm işlemleri bittikten sonra suya iade edilmesi sebebiyle şu an Gölköy Baraj Gölü'nde yaşamaya devam ettiğini bilmek, hepimize mutluluk veriyor." dedi.

Türkiye'de hızla yükselişe geçen sportif balıkçılık sayesinde "yakala bırak" kültürünün arttığına dikkati çeken İnanç, "Bu durum hem bizden sonraki nesiller için güzel bir miras hem de ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Balıkçılık, Türkiye, Eylül, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bolu'daki ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadına şiddette yeni adım! Hakkında tedbir kararı alınan kişilerin silah ruhsatları ellerinden alınacak 09:27 Kadına şiddette yeni adım! Hakkında tedbir kararı alınan kişilerin silah ruhsatları ellerinden alınacak Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar 09:05 Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti 08:58 Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti
Yol tartışmasında 08:53 Yol tartışmasında "İmamoğlu'nun özel kalemiyim" diyerek arabayı taşlayıp, kapıları tekmeledi Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi 00:51 Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor 23:28 Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor
Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar 20:37 Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu 19:45 Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu

Son Dakika Haberleri
09:37 Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler
09:26 Kadına şiddette yeni adım! Hakkında tedbir kararı alınan kişilerin silah ruhsatları ellerinden alınacak
09:09 Kılıçdaroğlu, Gelecek ve DEVA Partisi'nin adını verip "Onlar da ülkenin geleceğinden kaygılılar" dedi
09:06 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor karşılaşması 4-0 bitti
09:04 Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar
09:00 Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil
08:58 Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti
08:55 Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi
08:53 Yol tartışmasında "İmamoğlu'nun özel kalemiyim" diyerek arabayı taşlayıp, kapıları tekmeledi
08:49 Toyota, çip tedarik problemi nedeniyle 2021 yılı üretimini düşürüyor
Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler         
09:38
Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı         
09:13
Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil         
09:01
Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi         
08:55
Toyota, çip tedarik problemi nedeniyle 2021 yılı üretimini düşürüyor Toyota, çip tedarik problemi nedeniyle 2021 yılı üretimini düşürüyor         
08:50
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi         
19:39
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 09:54:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'daki ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması sona erdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement