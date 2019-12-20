Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (1) - Son Dakika

Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (1)

6 saat önce

BOLU'daki Abant Tabiat Parkı'nda, fayton gezileri ile bireysel gezilerde kullanılan 83 attan 8'i, ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı.

Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (1), System.String[]

BOLU'daki Abant Tabiat Parkı'nda, fayton gezileri ile bireysel gezilerde kullanılan 83 attan 8'i, ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an inceleme yapılıyor. Kesin bir şey yok ve atlarımızı tedbir amaçlı karantinaya aldık" dedi. Adalar Kaymakamlığı'nca dün Büyükada'da ruam hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edildiği açıklanmıştı. Karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışları da durdurulmuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
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