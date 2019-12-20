Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (3) - Son Dakika

Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (3)

6 saat önce

ABANT'TAKİ ATÇILAR: TEHLİKE YOKBolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda 8 atın ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alınmasıyla ilgili konuşan tabiat parkında atçılık yapanlar, tehlike olmadığını savundu.

Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (3), System.String[]

ABANT'TAKİ ATÇILAR: TEHLİKE YOK

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda 8 atın ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alınmasıyla ilgili konuşan tabiat parkında atçılık yapanlar, tehlike olmadığını savundu.

Her yıl rutin denetim olduğunu söyleyen Ahmet Balta, "Biz sürekli burada atçılık yapıyoruz. Atlarımız her sene veteriner kontrolünden geçer. Kan tahlili yapılıyor. Benim atlarım da kontrole tabi tutuldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaş için herhangi bir tehlike yok. Olsa bizim için de tehlikeli. Biz atla akşama kadar beraberiz. Biz bakımını yapıyoruz. Altını temizliyoruz. Böyle bir sıkıntı olsa bize de geçer" dedi.

30 senedir Abant'ta atçılık yapan Hayrettin Atlı da kendi atlarında herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ederek, "Her sene bunların rutin aşıları ve kontrolleri olur. Sağlıklı olduğu yönünde belgem de var. Biz atlarla sürekli beraberiz. Herhangi bir sorun olsa biz atlarla sürekli beraberiz. O yüzden vatandaşlar Abant'ta gelmeye korkmasın" diye konuştu.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:49 Kaynak: DHA
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