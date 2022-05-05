Bolu'daki cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor - Son Dakika
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Bolu'daki cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor

05.05.2022 11:37
Bolu'daki cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde mobilya, sedef kakma, demir ve unlu mamuller atölyelerinde çalışan hükümlüler, 10 yıldır yaptıkları ürünlerle ekonomiye katkı sağlıyor.

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde mobilya, sedef kakma, demir ve unlu mamuller atölyelerinde çalışan hükümlüler, 10 yıldır yaptıkları ürünlerle ekonomiye katkı sağlıyor.

Mahkumların topluma yeniden kazandırılması ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla 2012 yılında Kuruçay mevkisindeki 5 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan atölyeler faaliyetlerine devam ediyor.

Atölyelerde çalışan aralarında teknisyen, usta ve hükümlülerin de bulunduğu 150 kişilik ekip, masa, sandalye, dolap, kamelya, bank, ekmek, simit, poğaça, sedef kakma ve hediyelik eşya gibi birçok ürün üretiyor.

Hazırladıkları ürünlerle adliye, ceza infaz kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılamalarına destek olan hükümlüler, hem gelir elde ediyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

"Öğrendikleri meslekleri toplumda icra etme fırsatı buluyorlar"

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, AA muhabirine, cezaların infazındaki temel amacın kişiyi rehabilite etmek ve topluma yeniden kazandırmak olduğunu söyledi.

Üretim faaliyetlerine katılan hükümlülerin meslek öğrenip gelir elde ettiğini anlatan Bektaş, "Hükümlüler, ceza infaz kurumlarından tahliye olduktan sonra topluma adapte olma ve öğrendikleri meslekleri toplumda icra etme fırsatı buluyor." dedi.

Atölyelerde faaliyetlerin sürdüğünü bildiren Bektaş, "Ceza İnfaz Kurumunda üretilen ürünler kamu kurumu ve talep eden diğer kurum ve kuruluşlara yapılan protokoller çerçevesinde teslim ediliyor." diye konuştu.

Bektaş, atölyelerin fabrika gibi çalıştığını ve ekonomiye katkı sunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada temel amaç ekonomiden, üretimden ya da gelir elde etmekten ziyade hükümlülerin meslek edinmesi ve topluma adapte olabilmeleri. Bolu'da ekmek atölyemiz de bulunuyor. Günde 2 bin-2 bin 500 civarı ekmek üretimi yapıyoruz."

Ürünler işyurtları mağazalarında da satışa sunuluyor

Ceza infaz kurumlarındaki ürünlerin işyurtları mağazalarında da satışa sunulduğunu ifade eden Bektaş, " Türkiye'nin çeşitli illerinde mağazalar bulunuyor. Bizim de adliye binamızda işyurtları mağazamız bulunuyor. Hem kendi ürettiğimiz hem de diğer illerde üretilen ürünler, buraya getirilerek vatandaşın hizmetine sunulmakta." dedi.

Bolu'daki ana üretimin park, bahçe ve ofis mobilyaları olduğuna değinen Bektaş, "Bu kapsamda Bolu'da bulunan kamu kurumları ve belediyeler ile park bahçe ekipmanları, kamelya, bank üretiminde büyük söz sahibiyiz. Yapılan protokol kapsamında üretim devam ediyor. Teslimatlar yapıldı ama bir kısmı da yapılıyor." diye konuştu.

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Fabrika, İnfaz, Kamu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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