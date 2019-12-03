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Bolu'daki cinayet davası

6 saat önce

Mudurnu ilçesinde bir kişinin yol kenarında ölü bulunmasına ilişkin biri tutuklu 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.

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Mudurnu ilçesinde bir kişinin yol kenarında ölü bulunmasına ilişkin biri tutuklu 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Refik Demirtürk ile tutuksuz sanıklar N.D. ve M.G'nin yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada, tanıklar H.K, T.Ö. ve D.D. dinlendi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesinin ardından tutuklu sanık Refik Demirtürk'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine, bu nedenle duruşmanın 18 Şubat tarihine ertelenmesini kararlaştırdı.

- Olay

Mudurnu- Akyazı yolu Ilıca köyü yakınlarında, 28 Mart 2018'de yol kenarında bir erkek cesedi bulunmuş, incelemede, tabancayla öldürülen kişinin 55 yaşındaki Refik Gülmez olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili olarak aralarında Gülmez'in eşi M.G'nin de bulunduğu 3 kişi tutuklanmıştı.

Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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