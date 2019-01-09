Son Dakika Haberleri: Bolu'daki Cinayet Davasında Karar

Bolu'daki Cinayet Davasında Karar

1 saat önce

Bolu'da, 2013'te bir kişinin ölümüne ilişkin 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

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Bolu'da, 2013'te bir kişinin ölümüne ilişkin 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan İsmail Altıntop, "kasten yaralama" ve "suç delillerini gizlemeye azmettirmek"ten yargılanan tutuksuz sanık Ü.A, "delilleri yok etme" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar İ.T, H.İ.Ç, E.S. ve C.G. katıldı.

Aynı suçlama yöneltilen tutuksuz sanıklar F.K. ve Ö.A. ise duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanık E.Y'nin ise bu süreçte hayatını kaybettiği belirtildi.

Önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayan iddia makamı, sanıkların üzerilerine atılı suçlardan cezalandırılmasını, hayatını kaybeden E.Y'nin ise dosyasının düşürülmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan İsmail Altıntop, yazılı savunmasını mahkemeye gönderdiğini belirterek, "Pişmanım. Değil kimseyi öldürmek, yaralamak bile istemedim." diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamalara reddederek, beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İsmail Altıntop'u, öldürme neticesi ortaya çıkacak şekilde yaraladığı için 14 yıl, sustalı çakı kullandığı için de 6 ay hapis ile 25 gün idari para cezasına çarptırdı.

Sanık Ü.A'ya, "kasten yaralama" suçundan 3 ay 10 gün, "suç delillerini gizlemeye azmettirme" suçundan ise 5 ay ile 3 bin lira para cezası veren mahkeme, beşer ay hapse mahkum ettiği diğer 6 sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme ayrıca dava sürecinde ölen sanık E.Y. hakkındaki suçlamaların düşürülmesine hükmetti.

Olay

D-100 kara yolu Gölköy kavşağında bulunan bir barda 18 Aralık 2013'te iki grup arasında yaşanan kavgada, başka bir restoranda barmenlik yapan Akın Yaman, kasığından bıçaklanmış ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan Ü.A, suça yardım ettiği gerekçesiyle sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, Yaman'ı öldürdüğü iddia edilen İsmail Altıntop ise yakalanamamıştı. Altıntop, olaydan yaklaşık 5 yıl sonra geçen yıl ağustos ayında polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderilmişti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:44 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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