Son Dakika Haberleri: Bolu'daki cinayet davasında mütalaa
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'daki cinayet davasında mütalaa

6 saat önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 10 Aralık 2016'da üniversite öğrencisi Berfin Yıldız'ı öldürdüğü ve ev arkadaşı A.B'yi yaraladığı iddia edilen Cihat Kaycı'nın yargılandığı davada, iddia makamı mütalaasını verdi.

Bolu'daki cinayet davasında mütalaa, System.String[]
Bolu'nun Gerede ilçesinde, 10 Aralık 2016'da üniversite öğrencisi Berfin Yıldız'ı öldürdüğü ve ev arkadaşı A.B'yi yaraladığı iddia edilen Cihat Kaycı'nın yargılandığı davada, iddia makamı mütalaasını verdi.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kaycı katılırken, mahkemeye mazeret sunan avukatları yer almadı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "öldürmeye teşebbüs"ten 9 yıldan 15 yıla, "gece vakti konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma"dan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Mütalaanın ardından söz verilen Kaycı, avukatları duruşmada hazır bulunmadığı için mütalaaya karşı savunma yapmak istemediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunma hazırlaması için duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.
- Olay
İstanbul'da tekstil işçisi olarak çalışan Cihat Kaycı, 10 Aralık 2016'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Berfin Yıldız (18) ile Dayıoğlu Mahallesi'ndeki öğrenci evinde tartışmış, genç kızın arkadaşı A.B'yi elinden tabancayla yaralayan Kaycı, daha sonra Yıldız'ı evin yakınında bulunan Karapınar mevkisindeki ağaçlık alana götürüp, başına ateş ederek öldürmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:11 Kaynak: AA
10 Aralık, Gerede, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzüne kezzap dökülen Berfin'in ameliyat süreci başladı Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:40:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'daki cinayet davasında mütalaa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]