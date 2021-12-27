Bolu'daki Çubuk Gölü'nün yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesinin ardından buzla kaplandı.

Doğal güzellikleri, ormanlık alanları ve gölleriyle ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alan Bolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Göynük'teki Çubuk Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Yetkililer, gölün yüzeyine çıkılmaması konusunda tatilcileri sık sık uyarıyor.

Yüzeyi buz tutan Çubuk Gölü'nün manzarası, drone ile de görüntülendi.

Tatil için 40 kişilik grupla buraya gelen Orhan Kuzir, AA muhabirine, "Bolu ve çevresindeki yerleri gezmek için geldik. Çok mükemmel bir yer, oksijeni yüksek bir alan. İstanbul'da binalardan, araçlardan yıprandık. İnanın böyle doğal yerleri arıyoruz. Sakın bozulmasın, çok güzel yer. Eğlendik gidiyoruz fakat aklımız hep buralarda." dedi.