Bolu'daki DEAŞ davasında yargılanan 3 sanık hakkında mütalaa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'daki DEAŞ davasında yargılanan 3 sanık hakkında mütalaa verildi - Son Dakika

Bolu'daki DEAŞ davasında yargılanan 3 sanık hakkında mütalaa verildi

6 saat önce

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Suriye uyruklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu'daki DEAŞ davasında yargılanan 3 sanık hakkında mütalaa verildi, System.String[]

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Suriye uyruklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık A.E. ve avukatı hazır bulundu, sanıklar A.C.A. ve F.A.A. ise duruşmaya katılmadı.

Esasa ilişkin mütalaasını sunan iddia makamı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık A.E. kendisinin bu örgütle ilişkisinin olmadığını savunarak suçlamayı kabul etmedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı 20 Mart 2020'ye erteledi.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:32 Kaynak: AA
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