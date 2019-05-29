Son Dakika Haberleri: Bolu'daki FETÖ'nün iş insanları yapılanması davasında karar
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Bolu'daki FETÖ'nün iş insanları yapılanması davasında karar

1 saat önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gerede ilçesindeki iş insanları yapılanması kapsamında 20 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bolu'daki FETÖ'nün iş insanları yapılanması davasında karar, System.String[]
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gerede ilçesindeki iş insanları yapılanması kapsamında 20 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Yavuz Şen ve tutuksuz sanıkların bazıları ile avukatları ve yakınları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan iddia makamı, sanık Şen'in "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan Celal Uçarol'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 9 yıl 6 aydan 15 yıl, diğer sanıkların örgüt üyeliği suçundan 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgüt yöneticiliği suçlamasıyla hakkında dava açılan Yavuz Şen'i örgüt üyeliğinden suçlu bularak, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Mustafa Demirağ ile Serhad Ali Vural'ı 7 yıl 6 ay, Hanife Vural'ı 6 yıl 3 ay, Demiray Kayar, Eşref Zetfçi, İbrahim Baygın, Kemal Arkut ve Recep Yıldız'ı 4 yıl 3 gün, Hasan Çelik'i 3 yıl 9 ay hapse mahkum eden mahkeme, Celal örgüt üyeliği suçunu işlemediğine kanaat ettiği Uçarol'a propaganda suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, sanıklar A.K, H.C, R.Ç, S.G, S.B, S.G, Y.N.G, Y.Y. ve Z.Y'nin ise beraatine hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:36 Kaynak: AA
Bolu, Güncel
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