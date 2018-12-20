Son Dakika Haberleri: Bolu'daki Fetö/pdy Davası

Bolu'daki Fetö/pdy Davası

12 saat önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 2'si firari, 4'ü tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 2'si firari, 4'ü tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık avukatları, mütalaaya karşı hazırladıkları savunmaları mahkemeye yazılı olarak gönderdiklerini belirterek, gerek olursa bir sonraki duruşmada sözlü olarak da savunma yapabileceklerini ifade etti.

Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin uzun tutukluluk hallerinin artık bir cezaya dönüştüğünü ileri sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Daha sonra söz verilen tutuklu sanık Emre Çağlar, "ByLock" bulunduğu iddia edilen hat ve telefonun kendisine ait olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Yakup Türkoğlu ise tahliye taleplerinde sağlık problemlerinden bahsettiğini anlatarak, uzun süredir tutuklu olması, sağlık problemleri, kaçma şüphesinin olmaması ve kendisinin teslim olmasının göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi.

Söz alan diğer tutuklu sanıklar Gökhan Bostancı ile Fırat Meço da tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, son savunmaların yapılması için duruşmayı 30 Ocak 2019'a erteledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:04 Kaynak: AA

Söz, Bolu, Güncel
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