Son Dakika Haberleri: Bolu'daki Fetö/pdy Davası

Bolu'daki Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Bolu'daki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, meslekten ihraç edilen askeri personeller Fatih Çakmak, Ömer Kuru ve Fırat Olçum ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, dinlenmesi gereken tanıklara ulaşılamadığı için duruşmayı 1 Şubat'a erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:03 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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