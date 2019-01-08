Son Dakika Haberleri: Bolu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Bolu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 4 eski öğretmen sanık, 6 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 4 eski öğretmen sanık, 6 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Fatma Yavuz, Zeynep Eryılmaz, Sibel Bozkurt Altıntaş ve Hilal Yücel ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık avukatları, mütalaaya karşı hazırladıkları savunmaları mahkemeye yazılı olarak gönderdiklerini belirterek, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, araştırılacak başka husus kalmadığını belirterek, sanıklardan Yavuz'un 6 yıl 6 ay, Eryılmaz'ın 6 yıl 10 ay 15 gün, Altıntaş ve Yücel'in ise 7 yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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