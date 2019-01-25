Bolu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

BOLU (AA) Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, bir sanık 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.

BOLU (AA) Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, bir sanık 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.



Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar R.E. ile Çetin Ertuğrul ve avukatları katıldı.



Duruşmada mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların "terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mütalaaya karşı savunma yapan R.E, hazırladığı yazılı savunmasını mahkemeye sunarak beraatine karar verilmesini istedi.



Sanık Ertuğrul da daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Çocuğumun rahatsızlığı dosya içerisine sunmuş olduğum evraklarda bellidir. Rahatsızlığı henüz iyileşme sürecine girmedi. Mahkemeden beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil olmaması nedeniyle R.E'nin beraatine karar verirken, sanık Ertuğrul'un ise 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasını hükmederek, hükümle tutuklanmasına karar verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız

Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor

Zihinsel Engelli Adamın Başında Sigara Söndüren Esnafa İbretlik Ceza! 3 Ay Boyunca Duvara Yazacak

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici