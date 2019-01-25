Son Dakika Haberleri: Bolu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Bolu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

24 dakika önce

BOLU (AA) Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, bir sanık 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.

Bolu'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
BOLU (AA) Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, bir sanık 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar R.E. ile Çetin Ertuğrul ve avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların "terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan R.E, hazırladığı yazılı savunmasını mahkemeye sunarak beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Ertuğrul da daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Çocuğumun rahatsızlığı dosya içerisine sunmuş olduğum evraklarda bellidir. Rahatsızlığı henüz iyileşme sürecine girmedi. Mahkemeden beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil olmaması nedeniyle R.E'nin beraatine karar verirken, sanık Ertuğrul'un ise 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasını hükmederek, hükümle tutuklanmasına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:47 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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