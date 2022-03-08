Bolu'daki görüntülere Başkan Özlü duyarsız kalmadı - Son Dakika
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Bolu'daki görüntülere Başkan Özlü duyarsız kalmadı

08.03.2022 18:17
Bolu'daki görüntülere Başkan Özlü duyarsız kalmadı

Bolu'nun Gerede ilçesi hayvan barınağında çekilerek ülke gündemine oturan görüntülere Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kayıtsız kalmadı.

Bolu'nun Gerede ilçesi hayvan barınağında çekilerek ülke gündemine oturan görüntülere Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kayıtsız kalmadı. Başkan Özlü 35 can dostu için genel bakım ve kısırlaştırma operasyonunu üstlendiklerini belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gerede Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki görüntüler üzerine harekete geçerek 35 tane köpeğin bakımı için Düzce'ye getirilmesini sağladı. Son günlerde sosyal medya üzerinden Türkiye gündemine oturan ve iç burkan görüntülere Düzce Belediyesi kayıtsız kalmadı. Başkan Özlü, görüntüleri izledikten sonra Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ı arayarak sokak hayvanlarının bakımlarını üstlenebileceklerini belirtmesi üzere 35 köpek Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'ne getirildi.

Tedavilerine başlandı

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi Veteriner Hekimi Betül Koca, sosyal medyada Gerede'de sokak hayvanları ile ilgili görüntülere üzüldüklerini ifade ederek, "Biz de elimizden geleni yapabilmek adına oradaki sahipsiz sokak hayvanlarına yuvamızı açtık. 35 can dostun genel durum muayenesi yapıldıktan sonra veteriner hekim nezaretinde bakımevimize teslim aldık ve tedavilerine başlandık" diye konuştu.

"Yuvamızı açtık"

"Faruk Özlü'nün olaya kayıtsız kalmadığını ve anında Gerede Belediyesi ile irtibata geçmemizi istemesi üzerine 35 köpeğe yuvamızı açtık" diyen Veteriner Hekim Koca, "Köpeklerimiz kısırlaştırmayı bekliyorlar. Operasyon sonrası gerekli müdahalelerle süreçleri beklenecek ve geri iade edeceğiz. Kısırlaştırmaya alındıktan sonra 15 günlük bir tedavi sürecimiz var. Ondan sonra Gerede'ye teslim edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Sokak hayvanlarının bakımlarını bir an önce yapmaya başlayan bakım evi personeli, sağlıklı bir ortamda hayvanların tedavilerini sürdürecek. - DÜZCE

Bolu'daki görüntülere Başkan Özlü duyarsız kalmadı
Bolu'daki görüntülere Başkan Özlü duyarsız kalmadı
Bolu'daki görüntülere Başkan Özlü duyarsız kalmadı

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Faruk Özlü, Gerede, Düzce, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'daki görüntülere Başkan Özlü duyarsız kalmadı - Son Dakika


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