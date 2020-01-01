Bolu'daki kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Bolu'daki kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Bolu'da, kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bolu'da, kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde bulunan bir lokalde kaçak içki satıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Lokalde yapılan aramada 25 şişe kaçak içki ele geçiren ekipler, işletme müdürü O.K. (47) ile ruhsat sahibi S.B'yi (42) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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