Bolu'daki kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Lokalde yapılan aramada 25 şişe kaçak içki ele geçiren ekipler, işletme müdürü O.K. (47) ile ruhsat sahibi S.B'yi (42) gözaltına aldı.

Kent merkezinde bulunan bir lokalde kaçak içki satıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Bolu 'da, kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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