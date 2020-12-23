Bolu'daki kış turizm merkezlerinde tedbirli yılbaşı hazırlıkları - Son Dakika

Bolu'daki kış turizm merkezlerinde tedbirli yılbaşı hazırlıkları

23.12.2020 08:42
Bolu'daki kış turizm merkezlerinde tedbirli yılbaşı hazırlıkları, System.String[]

BOLU'da, önemli kış turizm merkezleri Abant ve Kartalkaya ile doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı bölgesindeki oteller, yeni tedbirler kapsamında eğlencenin düzenlenmeyeceği yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tamamladı.

BOLU'da, önemli kış turizm merkezleri Abant ve Kartalkaya ile doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı bölgesindeki oteller, yeni tedbirler kapsamında eğlencenin düzenlenmeyeceği yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tamamladı.

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya kayak merkezi ile Abant Tabiat Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki oteller, yılbaşı rezervasyonları almaya devam ediyor. Rezervasyonlar, önceki yıllarda aynı dönemde yüzde 90'ı bulurken, pandemi süreci ve karın geç yağması nedeniyle bu sene yüzde 50'lerde kaldı. Otellerde pandemi sürecinde yeni yıl için 4 günlük paket programlar hazırlandı. Ayrıca otellerde, pandemi tedbirleri kapsamında restoran ve oturma alanlarının düzenlemeleri gerçekleştirilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan güvenli turizm sertifikası alındı. Yılbaşı süsleriyle süslenen otellerin kapasitesi, restoran kapasitesine göre belirlenecek, ayrıca restoranda bir tatilcinin kullandığı yemek masası başka bir tatilci tarafından kullanılamayacak. Yılbaşı gecesi ise otellerde dans müzikleri ve eğlence yapılamayacak. Yasakların başladığı saat 21.00'den sonra hoparlörlerden müzik yayını bile gerçekleştirilemeyecek. Kolluk kuvvetleri ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın kontrolörleri otellerde denetimler yapacak. Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.

'RESTORAN KAÇ KİŞİLİKSE, OTELLERİN KAPASİTESİ ONA GÖRE BELİRLENECEK'Türkiye Otelciler Federasyonu Batı Karadeniz Bölgesi Temsilcisi ve Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı olan, aynı zamanda da Kartalkaya ve Gölcük Tabiat Parkı bölgesinde otel işleten Halit Ergül, yılbaşının otellerde nasıl geçirileceği hakkında bilgiler verdi. Otel çalışanlarının yerine getirmesi gereken şartları anlatan Ergül, "Otellerde güvenli turizm sertifikası alma zorunluluğu var. Bu sertifikayı almadan otel açmak yasak. Bizim otellerimiz güvenli turizm sertifikası aldı. Almayanlar da alacaklar. Maske, mesafe, hijyen kurallarına sonuna kadar uyulacak. Otellerin kapasitesi Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirilen kontrolörlerle denetlenecek. Tüm kış turizm merkezlerindekiler kontrol edilecek. Restoran kaç kişiyi alıyorsa otellerin kapasitesi ona göre belirlenecek. Otelimiz 500 kişi alsa da restoranımız 250 kişilikse, otelde 250 kişi konaklamalı. 251'inci odayı satamayacağız. Her müşterinin kendine özel masası olacak. Tatil için geldiğinde hangi masa onunsa, gidene kadar o masayı kullanacak. Bir başkası onun masasına oturamayacak" dedi. 'YILBAŞI EĞLENCESİ KESİNLİKLE YOK'Ergül yılbaşı gecesi otellerde kesinlikle eğlence olmayacağını belirterek, "Yılbaşı gecesi eğlence ve oyun oynama kesinlikle yok. Aralardaki mesafe kurallarına uymak kaydıyla yasaklar başlamadan önce dinleti şeklinde müzik olacak. Eskisi gibi bir eğlence kesinlikle yok. Kurallara uymayanlar yasal cezası neyse çekecek. Misafir biraz daha müziği uzatalım diyemez. Yasaktan sonra kasetten bile dinlemek yasak. Canlı müzik değil, otelin hoparlöründen bile müzik dinletmek yok" diye konuştu.MÜZİK YAYINI YASAKLARLA BİRLİKTE KESİLECEK

Ergül, saat 21.00 itibariyle fon müzik olarak hoparlörlerden çalınan müziğin kesileceğini ifade ederek, "İnsanlar lobilerde mesafe kuralına uymak kaydıyla oturabilecek. Restoranlarda da Turizm Bakanlığı'nın kontrolörlerinin belirleyeceği şekilde oturma düzeni olacak. Bu restoranlarda da dinleti olabilir, lobide de dinleti olabilir ama yasak başladığı zaman müzik bıçak gibi kesilecek" dedi.


Bolu'daki kış turizm merkezlerinde tedbirli yılbaşı hazırlıkları
Bolu'daki kış turizm merkezlerinde tedbirli yılbaşı hazırlıkları
Bolu'daki kış turizm merkezlerinde tedbirli yılbaşı hazırlıkları
Bolu'daki kış turizm merkezlerinde tedbirli yılbaşı hazırlıkları
Bolu'daki kış turizm merkezlerinde tedbirli yılbaşı hazırlıkları
Bolu'daki kış turizm merkezlerinde tedbirli yılbaşı hazırlıkları
Bolu'daki kış turizm merkezlerinde tedbirli yılbaşı hazırlıkları
Bolu'daki kış turizm merkezlerinde tedbirli yılbaşı hazırlıkları

Kartalkaya, Yılbaşı, Gölcük, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'daki kış turizm merkezlerinde tedbirli yılbaşı hazırlıkları - Son Dakika


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