Bolu'daki orman yangını

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tokmaklar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede, ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışması devam ediyor.

Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Yangında bir hektarlık ormanlık alan zarar gördü.