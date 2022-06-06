Edinilen bilgiye göre, Kızılkuyu mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyleyen Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, "Yangın tamamen söndürüldü. Çıkış sebebiyle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz yangın bölgesinde yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı hazır şekilde bekletiliyor" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Bolu'da çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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