Bolu'daki sağanak yağışta alt geçitler göle döndü, ağaçlar devrildi - Son Dakika
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Bolu'daki sağanak yağışta alt geçitler göle döndü, ağaçlar devrildi

11.06.2022 18:33

Bolu'daki sağanak yağışta alt geçitler göle döndü, ağaçlar devrildi Bolu'da, şiddetini artıran sağanak yağış ve rüzgar sebebiyle alt geçitler suyla dolarken, metrelerce yükseklikteki ağaçlar devrildi.

Bolu'daki sağanak yağışta alt geçitler göle döndü, ağaçlar devrildi

BOLU - Bolu'da, şiddetini artıran sağanak yağış ve rüzgar sebebiyle alt geçitler suyla dolarken, metrelerce yükseklikteki ağaçlar devrildi.

Bolu'da, öğle saatlerinden itibaren hafif şekilde devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte kentte bulunan alt geçitler suyla doldu. Ana yollarda sürücüler güçlükle ilerlerken alt geçitler polis ve zabıta ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı. Polis ekiplerinin sürücüleri alternatif yollara yönlendirmesiyle birlikte su birikintisi bulunan al geçitlerde belediye ekipleri çalışma başlattı.

Sağanakla birlikte kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu kent merkezinde metrelerce yükseklikteki bir ağaç kökünden yola devrildi. Park halindeki araçlara da çarpan ağaç maddi hasara sebep olurken, herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmadı.

Bolu'daki sağanak yağışta alt geçitler göle döndü, ağaçlar devrildi
Bolu'daki sağanak yağışta alt geçitler göle döndü, ağaçlar devrildi
Bolu'daki sağanak yağışta alt geçitler göle döndü, ağaçlar devrildi
Bolu'daki sağanak yağışta alt geçitler göle döndü, ağaçlar devrildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'daki sağanak yağışta alt geçitler göle döndü, ağaçlar devrildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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