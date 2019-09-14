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Bolu'daki silahlı kavga

5 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kişi tutuklandı.

Bolu'daki silahlı kavga, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün öğleden sonra belde meydanında bulunan Bülent Ecevit Parkı önünde tartıştığı Bilal Tutar'ı silahla yaralayan Eyüp G, jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartıldı.

Savcılık sorgusunun ardından "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan kavgada yaralanan ve hayati tehlikesi olan Bilal Tutar'nın tedavisinin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Taşkesti beldesinde aralarında husumet bulunan Eyüp G. (45) ile Bilal Tutar (23), Bülent Ecevit Parkı önünde tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp G. tabancayla Tutar'a ateş etmişti.

Ağır yaralanan Tutar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Taşkesti, Mudurnu, Eyüp, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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