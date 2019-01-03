Son Dakika Haberleri: Bolu'daki Silahlı ve Bıçaklı Kavga

Bolu'daki Silahlı ve Bıçaklı Kavga

25 dakika önce

Bolu'da, yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Bolu'daki Silahlı ve Bıçaklı Kavga, System.String[]
Bolu'da, yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yılbaşı gecesi Büyükcami Mahallesi'ndeki eğlence mekanında K.Ö. ile kız arkadaşları taciz ettiğini öne sürdüğü grup arasında tartışma çıktı.

İş yeri çalışanları tarafından uzaklaştırılan K.Ö, arkadaşlarıyla yeniden eğlence mekanına gelerek buradaki kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö. ile iş yerinde çalışan H.K. ve A.Ö. çeşitli yerlerinden silah ve bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 17 yaşındaki M.A. ile K.Ö, E.S, S.S. ve Ü.A'yı gözaltına aldı. Yaralılar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerden M.A. çocuk şube ekiplerine teslim edilirken, diğerleri emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden Ü.A. ile S.S, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Bolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak İş Adamı Ayberk Kalkavan'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Asena Atalay'dan İtiraf Gibi Paylaşım

Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi Hadise, Barıştığı Kız Kardeşi Derya Açıkgöz'le Tatile Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 11:59:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'daki Silahlı ve Bıçaklı Kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]