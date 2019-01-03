Bolu'daki Silahlı ve Bıçaklı Kavga

Bolu
'da, yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, yılbaşı gecesi Büyükcami Mahallesi'ndeki eğlence mekanında K.Ö. ile kız arkadaşları taciz ettiğini öne sürdüğü grup arasında tartışma çıktı.
İş yeri çalışanları tarafından uzaklaştırılan K.Ö, arkadaşlarıyla yeniden eğlence mekanına gelerek buradaki kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö. ile iş yerinde çalışan H.K. ve A.Ö. çeşitli yerlerinden silah ve bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 17 yaşındaki M.A. ile K.Ö, E.S, S.S. ve Ü.A'yı gözaltına aldı. Yaralılar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Şüphelilerden M.A. çocuk şube ekiplerine teslim edilirken, diğerleri emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden Ü.A. ile S.S, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.