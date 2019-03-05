Son Dakika Haberleri: Bolu'daki Silahlı Yaralama Davasında Karar

Bolu'daki Silahlı Yaralama Davasında Karar

1 saat önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde köy muhtarını av tüfeği ile vurarak yaraladığı iddiası ile yargılanan kişi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'daki Silahlı Yaralama Davasında Karar, System.String[]
Bolu'nun Gerede ilçesinde köy muhtarını av tüfeği ile vurarak yaraladığı iddiası ile yargılanan kişi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlaması ile tutuklu yargılanan Mustafa Yaşar ve avukatı ile Yaşar'ın av tüfeği ile yaraladığı Asmaca köyü muhtarı Ali Yılmaz ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayarak, Mustafa Yaşar'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Mustafa Yaşar, kendisinin öldürme niyeti olmadığını ifade ederek, "Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Tartıştık, bana küfretti. Benim silahım yanımdaydı. Öldürme kastım yoktu. Korkutmak istemiştim." dedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun amacına ulaştığı kanaatine vararak, sanık Yaşar'a 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, hükümle tahliyesini kararlaştırdı.

Olay

Gerede ilçesine bağlı Asmaca köyünde, 2017 yılının mayıs ayında köy muhtarı Ali Yılmaz ile Mustafa Yaşar arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar, yanında buluna ev tüfeğiyle Yılmaz'ı yaralamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:37 Kaynak: AA

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