Bolu'daki sivil toplum kuruluşlarından tsk'ya destek - Son Dakika
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Bolu'daki sivil toplum kuruluşlarından tsk'ya destek

6 saat önce

Bolu'daki sivil toplum kuruluşlarından TSK'ya destekBOLU'da, 30 sivil toplum kuruluşu ve meslek odalası İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan saldırıyı kınayarak, TSK'ya destek verdi.

Bolu'daki sivil toplum kuruluşlarından TSK'ya destek

BOLU'da, 30 sivil toplum kuruluşu ve meslek odalası İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan saldırıyı kınayarak, TSK'ya destek verdi.

Bolu'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşu ve meslek odası Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yapılan saldırıyı kınamak ve TSK'ya destek vermek amacıyla bir araya geldi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Bolu TSO Meclis Başkanı Halit Ergül, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." dedi.

Bolu'daki sivil toplum kuruluşlarından tsk'ya destek

Bolu, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:42 Kaynak: DHA
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