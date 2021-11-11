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Bolu'daki tabiat parkları 10 ayda yaklaşık 955 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Bolu'daki tabiat parkları 10 ayda yaklaşık 955 bin ziyaretçiyi ağırladı

11.11.2021 11:04
Bolu'daki tabiat parkları 10 ayda yaklaşık 955 bin ziyaretçiyi ağırladı

Bolu'da doğası ve gölleriyle büyük ilgi gören tabiat parklarını 10 ayda 954 bin 63 kişi ziyaret etti.

Bolu'da doğası ve gölleriyle büyük ilgi gören tabiat parklarını 10 ayda 954 bin 63 kişi ziyaret etti.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Dört mevsim başka bir güzelliğe bürünen Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'nı bünyesinde barındıran Bolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen 10 ayda 954 bin 63 misafiri ağırladı.

Yılın ilk 10 ayında ziyaretçilerin en çok tercih ettiği tabiat parkı 463 bin 949 kişiyle Abant oldu.

Tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Gölcük'ü 336 bin 498, Yedigöller'i 139 bin 364, Sülüklü Göl'ü 6 bin 850, Göksu'yu 5 bin 586, Sünnet Gölü'nü 829, Karagöl'ü 477, Ayıkayası'nı 282 ve Beşpınarlar Tabiat Parkı'nı ise 228 kişi ziyaret etti.

Yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 1 milyon 200 bin civarına ulaşması bekleniyor.

Günübirlik ya da konaklamak için Bolu'ya gelen yerli ve yabancı tatilciler, kuş seslerinin yankılandığı tabiat parklarında eşsiz manzara eşliğinde yürüyüş, piknik ve kamp yapıyor, ata ve faytona binerek keyifli vakit geçiriyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'daki tabiat parkları 10 ayda yaklaşık 955 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'daki tabiat parkları 10 ayda yaklaşık 955 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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