Son Dakika Haberleri: Bolu'daki trafik kazası
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'daki trafik kazası

20 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu yaralanan Fatma Bay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'daki trafik kazası, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu yaralanan Fatma Bay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Bolu- Nallıhan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatma Bay, yaşam savaşını kaybetti.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bay'ın Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyünde bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği öğrenildi.
-Olay
Bolu-Nallıhan kara yolunda Mustafa B. idaresindeki 06 AVP 38 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhammed Onur O'nun kullandığı 06 BHZ 52 plakalı tır, 100. Yıl köyü mevkisinde çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Berat Yekta (3), Aslı ve Nusret Atak ile Fatma ve Sultan Bay yaralanmıştı.
Fatma Bay, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın'da trafik kazası, hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar
Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı 100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 12:55:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'daki trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]