Bolu'daki tüm içme suyu depoları ve çeşmeler dezenfekte edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'daki tüm içme suyu depoları ve çeşmeler dezenfekte edilecek

24.07.2022 13:09
Bolu'daki tüm içme suyu depoları ve çeşmeler dezenfekte edilecek

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından kentteki tüm içme suyu depoları ve çeşmelerinin dezenfeksiyon işlemlerinin, beklenmeksizin çok acil şekilde yapılması kararlaştırıldı.

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından kentteki tüm içme suyu depoları ve çeşmelerinin dezenfeksiyon işlemlerinin, beklenmeksizin çok acil şekilde yapılması kararlaştırıldı.

Merkeze bağlı Yuva köyünden ishal, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle vatandaşların sağlık kurumlarına başvurması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 20 Temmuz'da Vali Erkan Kılıç başkanlığında toplandı.

Bolu Valiliği Abant Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentteki tüm içme suyu depoları ve çeşmelerinin dezenfeksiyon işlemlerinin beklenmeksizin çok acil şekilde yapılmasına ve depo klorlama cihazlarının kontrol edilerek çalışır vaziyette tutulması kararı alındı.

Köy su depolarının temizliğinin hassasiyetle yapılmasının devam edilmesi, suların klorlanması ve depo temizliğiyle ilgili işlemler için köy muhtarlarınca bir kişinin görevlendirilmesine karar verilirken, görevlendirilen kişilerin Valilik ve Kaymakamlıklara bildirilmesi gerektiği, konunun takibinin ise İl Özel İdaresi ile Kaymakamlıklarca yapılması kararlaştırıldı.

Bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve suç teşkil etmesi halinde TCK'nin 195. maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak idari ceza kesileceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi Karşıyaka'da rakipler netleşti Karşıyaka'da rakipler netleşti
Kaynak: AA

Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'daki tüm içme suyu depoları ve çeşmeler dezenfekte edilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:34 Çanakkale'deki bu hayrata sosyal medyada yorum yağdı! 1 lirayla çalışıyor
11:59 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz
11:50 Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi
11:38 Gelin ve damat düğünde yere kapaklandı! Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı
11:33 Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek
11:31 Ukrayna medyasından akılalmaz iddia! Erdoğan'ın karşısına Putin'in dublörü mü çıktı?
11:14 Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti
11:08 Maganda kurşunu bisikletiyle eve dönen 12 yaşındaki Onur'u hayattan kopardı
11:05 İETT otobüsünde çılgına çeviren olay! Şüpheliyi tekme tokat dövdüler
11:02 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun! Hırsızlar her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 13:09:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'daki tüm içme suyu depoları ve çeşmeler dezenfekte edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement