Bolu'daki turizm merkezlerinin ziyaretçi sayısı 3 ayda yüzde 12,35 arttı - Son Dakika
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Bolu'daki turizm merkezlerinin ziyaretçi sayısı 3 ayda yüzde 12,35 arttı

17.04.2022 11:26
Bolu'daki turizm merkezlerinin ziyaretçi sayısı 3 ayda yüzde 12,35 arttı

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu'daki turizm merkezlerinin ziyaretçi sayısı, bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,35 arttı.

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu'daki turizm merkezlerinin ziyaretçi sayısı, bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,35 arttı.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Bolu'daki turizm merkezleri, yeni tip koronavirüs salgını dönemindeki sakin günleri bu yıl geride bırakmaya başladı.

Özellikle Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'nda ilkbaharın gelişiyle hafta sonları hareketlilik arttı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında bölgedeki tabiat parkları ve milli parklar ile Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,35 arttı.

Bolu'daki turizm merkezilerinin geçen yılın ilk çeyreğinde 231 bin 257 olan ziyaretçi sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde 259 bin 825'e yükseldi.

Bu dönemde 1600 yataklı 5 otelin bulunduğu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 90 bin 38 kişi konaklarken, Gölcük Tabiat Parkı'nı 65 bin 484, Abant Tabiat Parkı'nı 102 bin 242, Yedigöller Milli Parkı'nı 1506, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl ve Göksu tabiat parklarını 555 kişi gezdi.

"Bir önceki seneye göre daha iyiyiz"

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, yılın ilk 3 ayında Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otellerde yaklaşık 90 bin konaklamalı misafir ağırladıklarını söyledi.

Ergül, bölgeye günübirlik gelenler ile Kartalkaya'yı yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

Bu yıl kış mevsiminin sert geçmesinin ziyaretçi sayısını etkilediğini ifade eden Ergül, "Ama genel olarak bir önceki seneye göre daha iyiyiz, artıdayız." dedi.

Ergül, ramazan dolayısıyla durgunluk yaşandığına, ara tatilde ise bir hareketlenme olduğuna işaret ederek, "Rezervasyon talepleri bölgemizde bayramla beraber artacak." diye konuştu.

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Kayak Merkezi, Kartalkaya, Turizm, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'daki turizm merkezlerinin ziyaretçi sayısı 3 ayda yüzde 12,35 arttı - Son Dakika


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