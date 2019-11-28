Bolu'daki uyuşturucu imalatı davasında karar
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Bolu'da "uyuşturucu madde imal etme" suçundan hakkında dava açılan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Bolu'da "uyuşturucu madde imal etme" suçundan hakkında dava açılan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık H.B'nin avukatı hazır bulundu.
Duruşmada, söz verilen cumhuriyet savcısı sanığın kişisel kullanımın üzerinde Hint keneviri ektiğinin belirlendiğini kaydederek, "uyuşturucu madde imal etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık H.B'nin 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
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