Son Dakika Haberleri: Bolu'daki uyuşturucu imalatı davasında karar
Son Dakika Güncel Bolu'daki uyuşturucu imalatı davasında karar - Son Dakika

Bolu'daki uyuşturucu imalatı davasında karar

6 saat önce

Bolu'da "uyuşturucu madde imal etme" suçundan hakkında dava açılan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'daki uyuşturucu imalatı davasında karar, System.String[]

Bolu'da "uyuşturucu madde imal etme" suçundan hakkında dava açılan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık H.B'nin avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, söz verilen cumhuriyet savcısı sanığın kişisel kullanımın üzerinde Hint keneviri ektiğinin belirlendiğini kaydederek, "uyuşturucu madde imal etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.B'nin 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu
215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı! Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:36:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'daki uyuşturucu imalatı davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]