Bolu'daki Zincirleme Trafik Kazası

Bolu
'da meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-750 kara yolu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Eski Ankara
yolu olarak bilinen kara yolunun İstanbul
istikametinde Kalender Piknik Alanı mevkisinde, 10'dan fazla tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonrasında, araçların olay yerinden kaldırılma çalışması tamamlandı.
Kaza nedeniyle yan yatan ve yolun ulaşıma kapanmasına neden olan tırlar, olay yerine gelen vinç ve çekiciler yardımıyla sabah saatlerinde kaldırıldı.
Saatlerce süren çalışmalar sonucunda araçların olay yerinden çekilmesiyle trafiğe kapanan yol, ulaşıma açıldı.
Dün akşam saatlerinde, eski Ankara yolu olarak bilinen kara yolunun İstanbul istikameti Kalender Piknik Alanı mevkisinde, 10'dan fazla tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım çift yönlü olarak kapanmıştı. Kazada araçta sıkışan yaralının kurtarılmasının ardından, gece saatlerinde Ankara istikameti ulaşıma açılmıştı.
Kazada, biri ağır 4 kişi yaralanmıştı.