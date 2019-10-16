Bolu'dan barış pınarı harekatı'na destek

Bolu'da, 9 sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen ortak açıklamayla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Bolu Ziraat Odası Başkanlığı, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bolu İl Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu Bolu Şubesi, Türkiye Emekliler Derneği Bolu Şubesi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bolu İl Temsilciliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Bolu İl Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Bolu İl Temsilciliği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. 9 sivil toplum kuruluşu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ortak destek açıklaması yapıldı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen açıklamayı Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş okudu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı

Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez.Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKKPYDYPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz.