Bolu'dan elazığ'a arama- kurtarma ekibi gönderildi - Son Dakika
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Bolu'dan elazığ'a arama- kurtarma ekibi gönderildi

6 saat önce

kurtarma ekibi gönderildiBolu'dan 5 kişilik UMKE ve 6 kişilik 112 Acil arama- kurtarma ve ilk yardım ekibi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a doğru yola çıktı.

kurtarma ekibi gönderildi

Bolu'dan 5 kişilik UMKE ve 6 kişilik 112 Acil arama- kurtarma ve ilk yardım ekibi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a doğru yola çıktı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma çalışmalarına destek için Bolu'dan ekipler yola çıktı. 5 kişilik UMKE ve 6 kişiden oluşan 2 ekip 112 Acil personeli Elazığ'a doğru yola koyuldu. Ekipler, Bolu'dan çadır, medikal malzeme, yatak ve 1 adet lojistik aracını bölgeye ulaştıracak. Ayrıca arama- kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına destek verecek.

Bolu'dan elazığ'a arama- kurtarma ekibi gönderildi

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Elazığ, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:23 Kaynak: DHA
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