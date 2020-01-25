Bolu'dan, Elazığ depremine 11 kişilik sağlık ekibi desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'dan, Elazığ depremine 11 kişilik sağlık ekibi desteği - Son Dakika

Bolu'dan, Elazığ depremine 11 kişilik sağlık ekibi desteği

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından, Bolu'dan oluşturulan 11 kişilik UMKE ve 112 Sağlık ekibi destek için yola çıktı.

Bolu'dan, Elazığ depremine 11 kişilik sağlık ekibi desteği, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından, Bolu'dan oluşturulan 11 kişilik UMKE ve 112 Sağlık ekibi destek için yola çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından bölgeye Türkiye'nin çeşitli illerinden AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile yardım malzemeleri gönderiliyor.


Bolu'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 5 kişilik UMKE ekibi, 1 adet lojistik araç ve 2 ekip halinde 6 kişilik 112 Sağlık ekibi Elazığ depremine destek için toplandı. Ekipler araçlara doldurdukları çok sayıda medikal malzeme ve yataklarla gece saatlerinde yola çıktı. Ayrıca, İl AFAD Müdürlüğü ekiplerinin destek için hazır şekilde bekletildiği öğrenildi. - BOLU

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Elazığ, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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