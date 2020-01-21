Bolu'dan İdlib için toplanan yardımları taşıyan 9 tır yola çıktı - Son Dakika

Bolu'da yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla, İdlib'e gönderilmek üzere üç gün içinde toplanan yardımları taşıyan 9 tır, Kilis'e doğru yola çıktı.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneğinin destekleriyle başlatılan kampanyada toplanan yardımların gönderilmesi dolayısıyla, Gazipaşa Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Vali Ahmet Ümit, buradaki konuşmasında, Bolu halkına ve gençlere teşekkür ederek, "9 tırı bu minicik yürekler doldurdu. Her üründe bu çocuklarımızın elleri, emekleri, gayretleri var. Tabii ki bu evlatlarımızı yetiştiren anneler, babalar var." dedi.

İdlib'deki drama değinen Ümit, "400 bine yakın insanın yerinden edildiği İdlib taarruzunun ardından mağdur olan, yollara düşen, çamurların içinde yaşayan o minicik yürekleri, eşsiz kalmış hanımları, beyleri televizyonda bir şekilde gördükten sonra 'Bolu'muzda da bir şey yapmamız lazım. Bolu'da da çok güzel işler yapılabilir. Bunu görmemiz, göstermemiz lazım.' dedik." ifadelerini kullandı.

Ümit, "Tırların 4'ünde un, 4'ünde kılık kıyafet, birinde de diğer gıda maddeleri bulunuyor. Üç gün içinde bu güzelliği yaşatan 50 bin evladımı gözlerinden, alınlarından öpüyorum. Bu çocuklarımızın istikbalimiz için ne kadar önemli olduğunu, bize ne kadar güven verdiğini hep beraber görüyoruz." diye konuştu.

Kampanyaya katılan Bolu Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Eda Basmacı, Zeynep Sude Kurukahveci ve Esma Altınay da İdlib halkına destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

İl Müftüsü Orhan Genç tarafından okunan duanın ardından tırlar, Kilis'e doğru yola çıktı.

Törene, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, dernek yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile öğrenciler katıldı.