Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

10.03.2022 12:15
Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tır ve kamyonların İstanbul yönüne geçişine müsaade edilmiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tır ve kamyonların İstanbul yönüne geçişine müsaade edilmiyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bolu'dan İstanbul istikametine saat 04.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyon geçişi durduruldu.

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde polis ekipleri tarafından uygulama yapılıyor.

Sürücüler, bulundukları bölgelere en yakın dinlenme tesisleri ile tır parklarına yönlendiriliyor.

YORUMLAR
500
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:23:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement