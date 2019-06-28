Bolu'dan kısa kısa

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51 dakika önce

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

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Mudurnu Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
İlçede bulunan Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışına Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Mudurnu Müftüsü Necmi Ünsal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemali Özlü, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Serginin açılışında bir konuşma yapan Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Halk Eğitim Merkezlerinin çalışmaları sonucunda birbirinden güzel eserlerin ortaya çıkmasında emeği olan herkesi kutladığını söyledi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemali Özlü ise, yıl içinde açılan iğne oyası, rölyef, giyim ve mefruşat kurslarına toplamda 57 kursiyerin katıldığını belirterek, "Taşkesti Beldemizde ve Güveytepe köyünde açtığımız sergilerden sonra bu sene üçüncü sergimizi de Halk Eğitim Merkezi binamızı da açtık. Bu sene şimdiye kadar 44 kursta bin 37 kursiyer belgesini aldı." dedi.
- Tayin olan jandarma personeline plaket verildi
Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yaparken başka il ve ilçelere tayin edilen jandarma personellerine "Hizmet Anısı" plaketi verildi.
Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Mudurnu Cumhuriyet Savcısı Mücahit Kaya ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Musa Başal tarafından ilçedeki çalışma alanlarında başarılı olan ve tayinleri çıkan rütbeli komutanlar için "Hizmet Anısı" plaketleri hazırlatıldı.
Hazırlanan plaketler, kaymakam, cumhuriyet savcısı ve ilçe jandarma komutanı tarafından jandarma personellerine takdim edildi.
Kaymakam Kaya, Yaz Kuran Kurslarını ziyaret etti
Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Mudurnu Müftülüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerde açılan Yaz Kuran Kurslarını ziyaret etti.
Mudurnu Müftüsü Necmi Ünsal ile birlikte ilk olarak ilçe merkezinde bulunan 4- 6 yaş grubu çocukların Kuran ve din eğitimi aldığı müftülük binası, Yıldırım Bayezit Cami ve TOKİ Cami'ndeki sınıfları ziyaret eden Kaya, burada çocuklarla sohbet etti.
Kaya, ziyaretlerin sonunda, kurslara katılan çocukları makamına davet etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:47 Kaynak: AA
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